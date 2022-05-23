أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعيين الحكم محمد الهويش لإدارة كلاسيكو الاتحاد والهلال مساء اليوم في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكم محلي يدير كلاسيكو الاتحاد والهلال

وسيدير المباراة الهويش صاحب الـ 35 عامًا كحكم ساحة ويعاونه كل من خلف الشمري وياسر السلطان كحكمين مساعدين وسامي الجريس حكمًا رابعًا وعبدالله الشهري حكمًا للفيديو ومحمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.

أما الحكم عبدالله الخربوش فسوف يدير مباراة ضمك والفيحاء وسيعاونه كل من عبدالرحيم الشمري وعماد عسكر ومحمد البريدي حكمًا رابعًا وخالد صلوي حكمًا للفيديو ومحمد المطرودي مساعدًا لحكم الفيديو.

لماذا اعترض الاتحاد على الحكم البرازيلي سامبايو ؟

وبوقت سابق، أثار اعتراض نادي الاتحاد على تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لإدارة مباراة الهلال بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حالة من الجدل.

وقال الناقد الرياضي عثمان أبو بكر في تصريحات لـ برنامج ” المنصة” الإذاعي في إذاعة ” ألف ألف”: ” الحكم البرازيلي سامبايو حكم سيئ السمعة ببلاده، وليونيل ميسي تحدث عنه مسبقًا بأنه حكم مسيء ولا يعطي الفرق حقها”.

وأضاف عثمان أبو بكر: ” الغريب أن الجانب الهلالي مُصر على هذا الحكم”.

وكشف برنامج ” أكشن مع وليد” أن إدارة أنمار الحائلي طلبت تغيير الحكم البرازيلي سامبايو المكلف بقيادة الكلاسيكو بعد التأجيل وطلبت حكمًا محليًا في حال عدم وجود بديل أجنبي.