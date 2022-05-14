قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إن الدولة تبدأ حقبة ومرحلة جديدة في تاريخها، مع انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للبلاد.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد في بيان، اليوم السبت: “تبدأ دولة الإمارات مرحلة جديدة في تاريخها مع هذا القائد الذي عرفه شعبه منذ سنين طويلة. عرفه قائدا في ميادين البطولة والرجولة. وعرفه حامياً لحمى الاتحاد. وبانياً لحصنه الحصين قواتنا المسلحة، وعرفه مؤسساً لمئوية تنموية رسخت مكانة دولته بين الأمم والشعوب، وعرفه قائداً عالمياً بنى علاقات استراتيجية راسخة وقوية لدولته مع شرق العالم وغربه”.

نموذج يحمل الخير والأخوة

وتابع نائب رئيس دولة الإمارات، أن “شعب الإمارات أحب الشيخ محمد بن زايد منذ سنوات طويلة. أحبوه لكرمه، وأحبوه لطيب نفسه، وحنوه على شعبه، لقد رأوه يداوي مريضهم، ويغيث ملهوفهم ويدعم أبناءهم، ويواسي شهداءهم، ويفكر ويخطط لمستقبل أجيالهم، لقد رأوه يزورهم في بيوتهم، وشاهدوه يحفزهم في ميادين عملهم، ورأوه يستقبلهم في مجلسه العامر، وشهدوا معه وشاهدوا إطلاق مشاريع تنموية، وتطوير صناعات جديدة، وبناء قطاعات اقتصادية وطنية، وإطلاق شركات عالمية رائدة عبر سنوات طويلة من خدمته لوطنه وشعبه”.

وختم محمد بن راشد بقوله “اليوم يبايعه الشعب. ويعاهده على السمع والطاعة. وينتظم خلفه ليقوده في مسيرة تاريخية جديدة في دولة الإمارات، تستبشر فيها الأجيال القادمة بالرئيس الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة ويستبشر فيها العالم بدولة تمثل نموذجاً عالياً مستقبلياً يحمل الخير والأخوة للبشرية كل البشرية”.