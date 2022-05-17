ترحم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، على فقيد الإمارات ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رحمه الله)، مشيرًا إلى ثقل الأمانة التي تحمّلها.

الأمانة ثقيلة:

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد.

وفاة خليفة بن زايد آل نهيان:

وكانت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات قد نعت إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيًا مرضيًّا اليوم الجمعة 13 مايو.