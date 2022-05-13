بكلمات مؤثرة، نعى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أخاه رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وقال الشيخ محمد بن زايد: “فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن”. وتابع: “خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه”.

وفاة خليفة بن زايد آل نهيان:

وكانت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات قد نعت إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيًا مرضيًّا اليوم الجمعة 13 مايو.

إعلان الحداد رسميًّا:

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان- رحمه الله- مدة 40 يومًا اعتبارًا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارًا من اليوم.