أعلنت وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات، أن حاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد سيتقبل عزاء حكام الإمارات وقادة ورؤساء العالم، اليوم السبت، في قصر المشرف، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله.

حداد رسمي في الإمارات

وكانت الإمارات قد أعلنت، أمس الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من يوم الجمعة، حزنا على وفاة الشيخ خليفة.

كما أفادت بتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم السبت.

صلاة الجنازة

وأقيمت صلاة الجنازة يوم أمس بعد صلاة المغرب في مسجد الشيخ سلطان بن زايد، كما أقيمت صلاة الغائب في جميع مساجد الدولة.

وأدى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والشيوخ صلاة الجنازة على روح الفقيد في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

كما شيع الشيخ محمد بن زايد والشيوخ جثمان الشيخ خليفة بن زايد ووري الثرى في مقبرة البطين في أبوظبي.

يشار إلى أن الشيخ خليفة ولد سنة 1948، وعين ولياً لعهد أبوظبي عام 1969، ثم أصبح في نوفمبر 2004 رئيساً لدولة الإمارات.

ومنذ إعلان الوفاة، نعت دول عربية وغربية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدين بعهد رئاسته وما شهدت البلاد فيه من تقدم اقتصادي كبير، ونمو تجاري وسياحي ملموس.