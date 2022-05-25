جاء استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للموهوبين السعوديين الحائزين على جوائز آيسف 2022 وإشادته بما حققوه من إنجازات ومُنجزات، ليعكس عظيم اعتزازه وفخره بأبناء وبنات الوطن الذين مثّلوا المملكة خير تمثيل في المحافل الدولية والعالمية.

فيديو | #ولي_العهد يستقبل وفد #موهبة والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022 معبراً عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن#الإخبارية pic.twitter.com/VB2ZswMPnD

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 24, 2022

قرب ولي العهد من أبناء وبنات الوطن:

واعتاد أبناء وبنات الوطن على قُرب ولي العهد منهم، وفخره بما يحققونه من منجزات، كيف لا وهو من قاد ويقود خارطة طريقهم نحو المُستقبل (رؤية 2030) التي تعمل وفقًا لأهدافها ومُستهدفاتها على وضع المملكة وشعبها واقتصادها وتعليمها وكافة قطاعاتها في المكانة المُستحقة إقليميًّا ودوليًّا.

تحفيز وتشجيع:

وحمل استقبال ولي العهد للمبدعين والمُبدعات من أبناء وبنات هذا الوطن، أعلى معاني التحفيز والتشجيع، ويبعث برسالة لجميع الطلاب والطالبات بأن باب العلم والتميز هو أفضل الأبواب نحو المُستقبل.

كذلك تأتي الإنجازات التي حققتها المملكة في معرض آيسف على يد أبنائها وبناتها؛ تأكيدًا على رهان وثقة ولي العهد بالسعوديين والسعوديات والذين وصفهم بأنهم شعب جبار وعظيم، ووصف همتهم في تحقيق الإنجازات بجبل طويق الشامخ، واعتزازه- يحفظه الله- بمقدرتهم على وضع الأهداف والعمل على تحقيقها بكل سهولة.

وعكس حرص الأمير محمد بن سلمان على استقبال الأبطال السعوديين الفائزين بجوائز آيسف عظيم عنايته بالعقول المُبدعة التي يُراهن عليها في بناء حاضر ومستقبل المملكة العربية السعودية، بوصفهم المحور الأساسي والمرتكز الرئيسي للتطور والتنمية والتقدم والمنافسة الإقليمية والدولية.

اهتمام وتمكين:

وتعد الحصيلة العالية من الجوائز التي خطفها الأبطال السعوديون نتيجة طبيعية للاهتمام الرفيع والتمكين الكبير من لدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهم وفق رؤية المملكة 2030 التي تدفع باتجاه رفع تنافسية أبناء وبنات الوطن الذين يمثلون رأس المال الحقيقي للمملكة.

ويُشكل الإنسان السعودي محور الاهتمام الأساسي لولي العهد، وهو ما يجعل من استقبال سموه لأبناء وبنات الوطن الفائزين بجوائز آيسف 2022 أمرًا غير مُستغرب من قيادة وضعت جُل رهانها على شعبها الذي فاخر به على الدوام الأمير محمد بن سلمان واصفًا إياه بأنه أغلى ما نملك.

ويأتي الإنجاز الوطني غير المسبوق الذي حققه أبناء وبنات الوطن في آيسف 2022، في وقت يعيش فيه الشباب السعودي أعلى درجات التمكين بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي وقف ويقف خلف كل إنجاز حققه ويحققه الشباب والشابات السعوديون في الداخل والخارج.

استقبال ولي العهد للموهوبين:

واستقبل الأمير محمد بن سلمان وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022م من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.

وعبر ولي العهد عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة الموهوبون في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن.

وأشار ولي العهد إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة في بداية حياتهم لمستقبل زاهر إن شاء الله، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.