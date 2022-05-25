كشف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي أنه مستمر مع الريدز في الموسم المقبل، وذلك بعد تردد أنباء عن رغبته في الرحيل للدوري الإسباني مؤخرًا.

وكان اسم صلاح ارتبط بالانتقال لـ برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين خاصة بعد العروض المميزة التي قدمها مع الريدز في الخمس مواسم الأخيرة، منذ الانضمام له في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

محمد صلاح يُطمئن عشاق الريدز

وقال صلاح في مؤتمر صحفي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ” السبت” المقبل أمام نادي ريال مدريد الإسباني: “بالتأكيد، أنا مستمر في الموسم المقبل مع ليفربول”.

وكان صلاح طلب من إدارة ليفربول رفع المقابل المادي الذي يتقاضاه في عقده مع الريدز، وذلك تماشيًا مع ما يقدمه للنادي في السنوات الأخيرة وفي كل البطولات.