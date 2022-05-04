افتتح ‏فنان العرب محمد عبده، أمس الثلاثاء، حفله على مسرح المفتاحة في أبها بالدعاء بالرحمة للفنان الراحل، وذلك بعد اعتذاره عمّا بدر منه في حق الفنان الراحل طلال مداح.

مسرح طلال مداح:

وأضاف عبده قبيل بدء الحفل: “إحنا الليلة في مسرح العملاق طلال مداح، نترحم عليه وعلى أمواتنا كلهم.. اللهم آمين”.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات فنان العرب الأخيرة حول زميليه الراحلين: طلال مداح وأبو بكر سالم، عن إرثهما الفني خلال أحد البرامج في شهر رمضان.

اعتذار محمد عبده:

وكان محمد عبده قدم اعتذاره بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته، معلنًا خلال مقطع فيديو أنه يعتذر عمّا بدر منه في هذا البرنامج، مؤكداً أن الكلمات التي وردت فيه حادة “شويتين”.

كذلك، ناشد فنان العرب حينها جمهور الفنانين السعوديين الراحلين أن يعذروه فيما قاله، مشيرًا إلى أن هذه المقابلة خرجت تمامًا عن نطاقها الفني في إدراك الجمهور لها.