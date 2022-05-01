تقدم الفنان محمد عبده الاعتذار إلى عائلتي وجماهير الفنانين الراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح على تصريحاته الأخيرة “الحادة والقاسية” تجاههما.

الفنان #محمد_عبده يتقدم بالاعتذار إلى عائلتي وجماهير الفنانين الراحلين #أبوبكر_سالم و #طلال_مداح على تصريحاته الأخيرة "الحادة والقاسية" تجاههما. pic.twitter.com/lY6VBcySCg

— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 1, 2022

رسالة اعتذار:

وقال الفنان محمد عبده، عبر مقطع فيديو نشر له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال حساب شركة روتانا: “بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وفقنا لصيام وقيام هذا الشهر الكريم وبمناسبة العيد المبارك، أتقدم بالتهاني لكم ولجميع شعوبكم وشعوب الجزيرة العربية عمومًا والمسلمين عامة”.

وتابع: أقول ربنا يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين وأخص بالذكر أحبائي وأصدقائي وأساتذتي أبو أصيل أبو بكر سالم، وأستاذنا الكبير طلال مداح، حقيقة أن هؤلاء شاركتهم وشاركوني أفراحي وأتراحي، أدين لهم بالفضل الكبير أنني عشت بين تاريخهم وكنت معهم دائمًا في الأفراح والأتراح.

كما تقدم لهم بالاعتذار، قائلًا: وأتقدم لهم بالاعتذار أيضًا منهم ولجميع عشاقهم وأهلهم وذويهم؛ لأن في مقابلة من المقابلات الرمضانية التي كانت حادة شوي، أرجو السماح وأرجو من مريديهم ومحبيهم يعذروني في ذلك.

مقابلة حادة:

وأضاف: بما أن تلك المقابلة كانت حادة وكان هذا أسلوبها وتقديمها بهذا الشكل إلا أنها كانت قاسية وأنا أقر بذلك وبما أنها خرجت عن نطاقها الفني، أتقدم بالاعتذار منكم ومنهم ولكن هم أحبائي الذين يروني دائمًا في كل مزحنا وجدنا وهزلنا، رحمة الله عليهم جميعًا أساتذة أفاضل لا يدق في سهمهم فنيًّا وأخلاقيًّا.