حرص نجم نادي الاتحاد السابق، محمد نور على تهدئة الجماهير بعد الخسارة في الكلاسيكو ضد الاتحاد، مؤكدًا أن الفريق قادر على التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

محمد نور يطالب بنسيان الأخطاء والتركيز

ونقل الإعلامي علاء سعيد تصريح لمحمد نور، جاء فيه: “الموسم الماضي الاتحاد هزم الهلال بالدوري ولم نتمكن من تحقيقه بسبب تعثرنا من أندية المؤخرة، لازلنا متصدرين للدوري وقادرين على تحقيقه”.

وتابع محمد نور في تصريحه الذي نقله سعيد عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “معروف الآن ستكثر الأخبار على النادي خصم نقاط ونقل مباراة.. أتمنى من اللاعبين التركيز وقادرون على حصد البطولة”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد خسر ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتقلص الفارق بينهما إلى 3 نقاط فقط، وذلك قبل ثلاث جولات على نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يستعد لمواجهة الطائي

على الجانب الآخر، يستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.