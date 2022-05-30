حذر المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي، الموظف العام في حال مخالفة القانون بالامتناع عن أداء مهام الوظيفة الموكلة إليه.

المستشار القانوني د.إبراهيم الأبادي: الممارس الصحي أو (الموظف العام) يُعاقب "بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال" إذا امتنع عن عمل من الأعمال أو حصل على "عطية" من أجل القيام بأحد الأعمال#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TyjKfexbtG — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 29, 2022

وقال إبراهيم الأبادي، خلال حلقة برنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن عقوبة الممارس الصحي أو الموظف العام الذي يمتنع عن عمل من الأعمال أو الذي يحصل على “عطية” للقيام بأحد الأعمال تصل للسجن والغرامة.

العقوبة تشمل السجن والغرامة

وأضاف أن العقوبة تشمل حال الامتناع عن العمل هو السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.

وأضاف إبراهيم الأبادي، أن الممارس أو أي موظف عام امتنع عن عمل من الأعمال أو قام بعمل من الأعمال بموجب توصية من أحد أو أخذ عطية من العطايا يعاقب بهذه العقوبة، وفقا للقانون والنظام.