تحدثت بعض التقارير الغربية عن وجود مخاوف من أن يؤدي ضرب روسيا لمصنع آزوفستال للحديد والصلب، إلى عواقب وخيمة، بسبب وجود مواد كيميائية سامة فيه.

وقال تقرير ديلي ميل: قد يؤدي إلقاء مواد كيميائية سامة في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط إلى كارثة بيئية.

وصرح عمدة مدينة ماريوبول، التي أصبحت تحت سيطرة روسيا، فاديم بويشينكو، بأن ضرب مصنع آزوفستال الذي يضم عشرات الآلاف من الأطنان من محلول كبريتيد الهيدروجين المركز، يمكن أن يتسبب في حدوث تسرب كارثي.

وتابع: قد يتسبب هذا التسرب في حدوث فاجعة بيئية عالمية، حيث ستُباد تمامًا النباتات والحيوانات في بحر آزوف، أي سيحدث انقراض تام للحياة فيه، وقد تتسرب المواد الخطرة في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.

مخاوف من أزمة مياه في أوكرانيا

وأفاد تقارير الإندبندنت البريطانية بأن روسيا تحاول الضغط على كييف بشكل مختلف، وذلك من خلال الماء، متابعة أنها تحاول تلويث المياه ملوثة بالكيماويات، لكن لم يصدر من الجانب الروسي أي تعليق على ذلك سواء بالإيجاب أو النفي.

ويُذكر أن هناك مقطع فيديو وثق هجومًا جويًا روسيًا على مصنع آزوفستال، حيث انفجر فجأة صاروخ روسي في الجو، ما ألحق ضررًا بالغًا فوق المصنع، ويمكن مشاهدة إطلاق شرارات في الجو، وهي عبارة عن مجموعة من الذخائر الحارقة التي تسقط على الأرض وتشتعل.

وبدت الانفجارات من بعيد مثل المفرقعات النارية، لكنها في الواقع سلسلة من التفجيرات التي لا تعد ولا تحصى.