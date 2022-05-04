أكد المختص في تقنية المعلومات المهندس خالد أبو إبراهيم، أن القفزة في مبيعات التجارة الإلكترونية كانت مدروسة، موضحًا أن جائحة كورونا هي من سرعت من وتيرة تلك التجارة.

تجربة ناجحة:

وقال المختص خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: إن المملكة تخوض تجربة في التجارة الإلكترونية تعتبر ناجحة، رغم حدوث بعض العثرات التي يتم حلها.

ارتفاع عمليات البيع:

ولفت إلى أن ارتفاع عمليات البيع في قطاع التجارة الإلكترونية يؤكد أن الشباب ليس عندهم استغلال للفرص، منوهًا إلى أن النسبة الشرائية الموجودة في المملكة تدفع الشباب للتوجه نحو قطاع التجارة الإلكترونية، وهو يضم مجالات عديدة منها التصميمات والتسويق الإلكتروني.