دعا فيصل العبدالكريم، إعلامي مختص في شؤون المستهلك، المستهلكين إلى عدم الارتباط الروحي والولاء الأعمى لبعض المنتجات والسلع، مؤكدًا ضرورة البحث عن بدائل أرخص للسلع لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأكد فيصل العبدالكريم، خلال استضافته ببرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، الاثنين، أن معظم الناس اعتادوا الأسماء التجارية المعروفة أو البراند ويرفضون الاتجاه إلى الأسواق البديلة.

تصدير أسماء تجارية كبيرة:

وأضاف: بعض الأسواق الكبيرة تعتمد الآن على أخصائيين لتصنيف السلع وتصدير الأسماء التجارية الكبيرة في مقدمات العرض، وإبعاد السلع الأرخص وعرضها في أماكن بعيدة عن متناول المستهلكين.

وتابع أن بعض الأسواق والمتاجر ترفض عرض منتجات صغار المصنعين من الشباب بسبب النزعة إلى المنتج الكبير، داعيًا إلى تسليط الضوء على هؤلاء المصنعين ودعمهم لإتاحة البدائل الرخيصة، مؤكدًا أن كونها رخيصة لا يعني بالضرورة أن جودتها ضعيفة.

تغيير ثقافة الشراء:

ودعا إلى تغيير ثقافة الشراء لمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الممارسات الشرائية قد تغير سلوك الشركات في التعامل بفوقية مع المستهلكين، محذرًا بعض المستهلكين من الارتباط الروحي ببعض العلامات التجارية والولاء الشديد للسلعة.