أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن هبوط المخزون النفطي الأمريكي بمقدار 4.8 مليون برميل، الأسبوع الماضي، في أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر من العام 2021.

كذلك أعلنت الإدارة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الإنتاج النفطي الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل يوميًّا ، إلى 11.9 مليون برميل يوميًّا.

وكشفت التقرير عن تراجع مخزونات النفط الأمريكية لأكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر 2021، بعد أن قدرت التوقعات انخفاضًا قدره 1.3 مليون فقط.

هبوط مخزونات النفط الأمريكية:

ولفت التقرير إلى أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي تراجع 5.0 ملايين برميل إلى 537.98 مليون.

وهبط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي، الأسبوع الماضي، لأدنى مستوى منذ نوفمبر 1987.

في سياق متصل، انخفضت مخزونات النفط الأمريكية 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.