يعقد مدربا الهلال والفيحاء، الأرجنتيني رامون دياز والصربي فوك رازوفيتش، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الأربعاء؛ للحديث عن مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

مؤتمر صحافي لـ دياز ورازوفيتش

وأشار حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على “تويتر”، إلى انطلاق المؤتمر الصحافي لمدرب الفيحاء عند الساعة الرابعة، على أن يُقام مؤتمر دياز عند الساعة 4:30 مساء، في فندق ماريوت طريق المدينة المنورة – جدة.

ومن المقرر أن يختتم فريقا الهلال والفيحاء استعداداتهما لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء غدًا، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، لتطبيق التكتيك المتوقع تنفيذه في المباراة.

الهلال والفيحاء يستعدان للنهائي

وتترقب الجماهير مباراة الهلال والفيحاء في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر إقامتها، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”.

وتصطدم رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بحصد البطولة للمرة الأولى؛ بقوة الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، حيث يطمح للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه.