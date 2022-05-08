تحدث مدير عام الاتصال المؤسسي بشركة المطارات القابضة، أحمد المسيند، عن تفاصيل وأسباب أزمة مطار جدة، وقرار تكليف أيمن أبو عبادة رئيسًا تنفيذيًّا لمطارات جدة.

سبب أزمة مطار جدة:

وقال المسيند في تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إن ما حدث أمر مؤسف ومزعج، حيث حدث تكدس في أولى أيام العيد بسبب غياب التنسيق بين وزارة الحج والعمرة ومطارات جدة ما نتج عنه تفويج خاطئ، وتم تلاشي الأزمة خلال 48 ساعة وسط تكاتف بين جميع الجهات.

مشاركة الجهات:

تابع أن الجهود ساهمت في مغادرة المعتمرين والزوار بمشاركة الجهات الأمنية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه كان هناك تفعيل واضح لخطة الطوارئ عبر فريق مخصص لإدارة الخدمات وهو يضم عدة جهات وتم بحث الأزمة لحلها عبر تعزيز التنسيق بين الجهات والتأكد من دخول مطار وفق الحجوزات.

ولفت إلى أن الشركة خصصت مركزين لمساعدة المسافرين وتخصيص الصالة 1 في مطار جدة لشركات الطيران الوطنية وشركات الطيران الكبرى.