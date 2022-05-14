أوضح د. عبدالرزاق المرجان مدير مركز الجرائم السيبرانية في جامعة نايف العربية، أن “الفدية” تعد من أكثر الجرائم السيبرانية انتشاراً.

فيديو | مدير مركز الجرائم السيبرانية في جامعة نايف العربية:

"الفدية" أكثر الجرائم السيبرانية انتشارا و 6 ملايين دولار سنويا تكلفة الهجمات في الشرق الأوسط#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/6WAHtlT0CP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 14, 2022

تكلفة الهجمات السيبرانية

وأضاف المرجان لـ”الإخبارية”، أن قرابة 6 ملايين دولار سنوياً تكلفة الهجمات في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الفدية هي أن يتم تشفير الجهاز، ولا يستطيع صاحب الجهاز أن يستخدمه، ويضطر لدفع فدية، للطرف الآخر الذي يقوم بالتهكير.

وقال “إذا لم يتم دفع الفدية قد يقوم الهاكرز باستخراج البيانات وتسريبها والإضرار بالمنشآت”.