ردت وزارة الموارد البشرية على شكوى أحد المواطنين بشأن قيام مديرين أجانب في أحد مولات الرياض بحرمان العاملات المواطنات من الجلوس طوال فترة الدوام عن طريق منع الكراسي.

نداء عاجل:

وقال المواطن في شكوى وجهها إلى الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع تويتر: ” نداء عاجل لمن يهمه الأمر مدربون أجانب في أحد مولات الرياض “مطعم محل عطور” يمنع الكراسي لتبقى العاملة السعودية تعاني من الوقوف الطويل عند الباب سواء كان هناك زبائن أو لا أتعلمون المدة كم؟ من الساعة ٢ الظهر إلى ١١ بالليل؟ بينما الأجنبي مريح ويسمح له بالجلوس”.

الوزارة ترد:

وردت وزارة الموارد البشرية عبر حساب “العناية بالعملاء” مع شكوى المواطن، مؤكدة على أنه تمت مباشرة الحالة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين.