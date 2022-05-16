التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بنائب رئيس الوزراء التايلندي وزير الشؤون الخارجية دون برامودويناي، على هامش منتدى الاستثمار السعودي التايلندي الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض.

التعاون بين السعودية وتايلند

وشارك وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء التايلندي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي ناقشت تعزيز الشراكة في القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات الصناعة والسياحة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلند.

كما شهد وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء التايلندي خلال المنتدى التوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم بين القطاعين العام والخاص في البلدين الصديقين، لتشمل تطوير مجالات التعاون المختلف.

كما اجتمع سمو وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء التايلندي مع رجال الأعمال في البلدين الصديقين لاستكشاف فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الواعدة للمستثمرين.

لقاء وزير الخارجية

كما استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلندي دون برامودويناي، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.