وثقت مذيعة مصرية بالفيديو تعرضها للتحرش اللفظي من أحد الأشخاص في أحد الأماكن العامة وهددته بنشر المقطع وفضح أمره.

ويسمع في المقطع صوت المذيعة سالي عبدالسلام وهي تردّ على شخص يطلب منها “شاحن الجوال”، فنهرته بقوة، وطلبت منه عدم الاستمرار فيما يقوم به من مضايقة وإزعاج.

من هي سالي عبدالسلام ؟

هي مذيعة وإعلامية مصرية من مواليد 24 أكتوبر 1985، تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهي مقدمة تلفزيونية، وإذاعية وممثلة.

شاركت في تقديم برامج “خلى بكرة أحلى” على ميجا إف إم و”طلقة على الطريق” على راديو 9090 و”اسمع وافصل” على راديو 9090 كذلك، كما شاركت في مسلسل راجل وست ستات (الجزء التاسع).