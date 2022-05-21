توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء حارة على السعودية ودول الخليج خلال ساعات النهار بحسب مراصد الطقس.

وقال الحصيني : بحسب مراصد الطقس متوقع – إن شاء الله – على السعودية والخليج أجواء حارة جداً نهاراً تميل للحرارة أول الليل معتدلة أخره عدا الشمالية تميل للحرارة نهاراً لطيفة ليلاً مع رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار والرمال على أجزاء من مناطق الشمالية والشرقية والغربية والحدود السعودية القطرية الإماراتية.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية على شمال المملكة ويمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 5-30كم/ساعة, وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر وربع على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.