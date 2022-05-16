أعلن مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، برئاسة محمد بن ناصر باصم، مساء اليوم الاثنين، عن اعتماد 7 محكمين جدد رسميًّا.

محكمين جدد في مركز التحكيم الرياضي:

ولفت مركز التحكيم الرياضي السعودي إلى هذا القرار، جاء لإثراء قائمة المحكمين المعتمدين لدى المركز؛ وإتاحة الفرصة لأطراف النزاع باختيارهم للمحكمين من حيث الخبرات المحلية والدولية.

وضمت قائمة المحكمين الجدد، كلًّا من؛ جراير حبيبان “لبنان- أرمينيا”، محمد المهيري “الإمارات”، ستيوارت ماكينيس “بريطانيا”، غادة كربون “قطر”، وهمامي محمود “تونس”، بجانب الثنائي السعودي عبدالرحمن العبدالكريم وأحمد القرشي.

إعادة تشكيل المركز:

وكان رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أصدر قرارًا، في مارس الماضي، بإعادة تشكيل مركز التحكيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).