أكد مرور جدة على إنهاء كافة استعداداته الخاصة بالمباراة الختامية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والفيحاء مساء الغد الخميس.

ويأتي ذلك من خلال تكثيف الدوريات المرورية على طريق الحرمين وطريق المدينة المنورة وطريق الأمير سلطان وطريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير ماجد، لضمان انسيابية الحركة للجماهير القادمين إلى المدينة الرياضية وسرعة وصولهم.

الخطة المرورية لـ حضور وخروج الجماهير من نهائي كأس الملك:

وشملت الخطة المرورية متابعة خروج الجماهير بعد المباراة ومراسم التتويج بالتركيز على المحاور كافة، والطرق المحيطة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، إضافة إلى طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز وطريق الأندلس ومنطقتي الكورنيش وأبحر الشمالية.

وطالب مرور جدة بـ ضرورة الالتزام بأنظمة السير والسرعات المحددة للطرق والحضور المبكر تفاديًا للازدحام أمام بوابات المدينة الرياضية.

يذكر أن النهائي يقام غدًا في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة في ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.