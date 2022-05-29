قال رئيس رابطة البترول الأمريكية المستقلة ومقرها واشنطن، والسياسي كيرك إدواردز، إن السعودية ستظل عملاقًا للنفط والغاز لعقود قادمة ويجب على الولايات المتحدة دائمًا مراعاة أهوائها وأولوياتها.

وتابع في مقال على صحيفة Odessa American قائلًا: منذ عام 1997 تمكنت السعودية من تحديد السعر العالمي بناءً على قدرتها على طرح النفط في السوق وإزالته، ومن حينها نستطيع القول إن المملكة تحكم سوق النفط وسيستمر الأمر على هذا النحو لعدة قرون قادمة.

وأضاف: لا يجب أن نغفل أن المملكة هي القوة المهيمنة على منظمة أوبك وأوبك +، متابعًا: السعودية لديها آبار نفط وغاز على مساحة 830 ألف ميل مربع، مقارنة بـ 268.597 ميلًا مربعًا في تكساس.

نفوذ سياسي قوي لـ السعودية

واستطرد السياسي الأمريكي قائلًا: الحقيقة الماثلة أمامنا، أنه بالنظر إلى السنوات الماضية نجد أن المملكة تمتلك نفوذًا سياسيًا قويًا وذلك المزيج من النفوذ السياسي بجانب احتياطياتها الهائلة، يمكنها من الاستمرار في التأثير بشكل كبير في صورة الطاقة على المدى القصير والطويل.

واختتم مقالته قائلًا: باتت السعودية أكثر استقلالية وأقل اعتمادًا على الغرب بشكل عام لاسيما في مجالات الدعم الدبلوماسي والعسكري، ومن هنا يجب أن تلتفت واشنطن إلى أن مراعاة أولويات الرياض يجب أن يكون على قائمة أولويات الولايات المتحدة، وإلا سيقع عبء شديد على أمريكا لتحسين إدارة إمدادات الطاقة على المدى المتوسط والطويل.