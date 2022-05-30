أكد زياد طرابلسي، الرئيس العالمي في قطاع الشراكة الهندسية والتكنولوجيا المحمولة والأجهزة المتصلة في شركة ميتا، أن هناك بعض النتائج المرتقبة من عالم الميتافيرس.

فرصة للتواصل الواحد:

وأضاف طرابلسي، خلال حواره إلى قناة إم بي سي، أن عالم الميتافيرس سيتيح للجميع فرصة التواصل الواحد، وذلك بفضل ابتكار تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي والمعدات الخاصة بها، حيث سيكون بمقدور المستخدمين التواصل مع بعضهم البعض ومع العالم الافتراضي بطريقة غامرة.

وتابع أن تتبع السنوات المائة الماضية يؤكد أن التكنولوجيا أتاحت لنا فرصة التواصل بالكتابة إلى بعضنا البعض ورؤية بعضنا، ولهذا الميتافيرس سيتيح المزيد من التواصل لهذه التجارب بطريقة أكثر.