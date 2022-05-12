أطلقت جمعية مساعي النسائية الخيرية برنامج “نبض” للفتيات أمس الأربعاء والذي سيستمر لمدة شهر كامل، وبالتعاون مع جمعية “إيراق”، بإجمالي 21 ساعة تدريبية، فيما بلغ عدد المستفيدات 20 مستفيدة.

7 دورات تطويرية:

ويهدف البرنامج إلى تقديم 7 دورات تطويرية للفتيات تتضمن: (تغليف الهدايا، كوني مبدعة، الإسعافات الأولية، مهارات استخدام عروض البوربوينت، اكتشف قيمك، مهارة الإلقاء ودورة التجارة الإلكترونية)، ويستهدف المشروع الفتيات في المرحلة المتوسطة والثانوية الجامعية، وبإشراف مدربات أكفاء وفريق عمل إداري وتنظيمي من الجمعية.

رسالة الجمعية:

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية عائشة بنت عبدالعزيز العيوني أن البرنامج جاء انطلاقًا من رسالة الجمعية في إعداد برامج تلبي احتياج المجتمع، بهدف صقل مهارات الفتيات وتطويرهن وتقديم برامج تسهم في بناء الشخصية وتطويرها على أسس متينة وواضحة، بالإضافة إلى استغلال أوقات الفراغ بما هو مفيد ونافع.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.