بلغت الاستشارات الفردية التابعة لبرنامج تنمية المشاريع الذي تنفذه جمعية مساعي الخيرية في مرحلته الثانية أكثر من 60 استشارة حتى الآن وذلك لـ 13 رائدة أعمال.

ويهدف البرنامج إلى تمكين أصحاب المشاريع المتعثرة من قيادة المشروع بالشكل الصحيح وتحديد الأسباب الرئيسية للتعثر ومعرفة الخلل وتصحيحه وذلك بالتعاون مع مستشارين مختصين، وتم إطلاقه قبل ثلاثة أشهر تقريباً.

الجلسات الفردية تتضمن حلولاً وتوصيات للمشاكل والعقبات التي قد تواجه المستفيدات في سير المشروع القائم وتزيد من فرص نجاحه.

كما تساعد تلك الجلسات مع المستشار المختص على سد الفجوة بين الفتيات السعوديات المؤهلات وعالم ريادة الأعمال لمساعدتهم لاختيار الخيارات التي تلائم مشاريعهن من خلال تقييم كافة عملياتهن والإجابة على جميع تساؤلاتهن.

وما زالت تلك الجلسات الاستشارية قائمة ويتم تنفيذها عبر الهاتف أو وجهًا لوجه في مقر الجمعية وستستمر لمدة ثلاثة أشهر من الآن.

تخصيص كوادر وطنية مؤهلة

كما حرصت الجمعية على تخصيص كوادر وطنية مؤهلة ومحترفة لتحقيق أهداف المشروع، وتأهيل المشتركات بباقة من الجدارات وفق أفضل المنهجيات وبموائمة محلية، ومعالجة القصور في المشروع بمنظور تنموي متكامل يقودها للعودة إلى سوق العمل والنجاح .

كما تسعى الجمعية إلى دعم رائدات الأعمال وتمكينهن لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى تمكين المرأة.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.