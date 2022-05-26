أقامت جمعية مساعي النسائية الخيرية مبادرة نوعية بعنوان لقاء التوظيف أمس الأربعاء، بالشراكة مع غرفة الرياض، حيث توفر أكثر من 300 وظيفة في شركات وجهات متعددة، حيث امتد اللقاء لمدة يوم واحد وبإجمالي خمس ساعات ونصف.

فرص وظيفية:

وتهدف المبادرة إلى توفير فرص وظيفية للخريجين والعاطلين الباحثين عن عمل من الجنسين، حيث تم الإعلان عن اللقاء بفترة مناسبة لاستقطاب الباحثين عن عمل، وبلغ عدد المسجلين بالرابط المرفق في الإعلان 4200 مستفيد/ة، فيما بلغ عدد الحضور من المستفيدين لإجراء المقابلات وتقديم السير الذاتية لدى الشركات 750 مستفيداً/ة.

رسالة الجمعية:

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية عائشة بنت عبدالعزيز العيوني أن المبادرة جاءت انطلاقاً من رسالة الجمعية في تأهيل وتمكين المستفيدين في توفير فرص وظيفية للعاطلين والباحثين عن عمل، وامتداداً لتحقيق أهدافها.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.