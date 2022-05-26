رفض مساهمو شركة تبوك للتنمية الزاعية- “تبوك الزراعية”، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية مساء الأربعاء، الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

رفض إبراء ذمة المجلس:

وقالت تبوك الزراعية في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، إن المساهمين رفضوا إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

وأضافت تبوك الزراعية أن الجمعية لم توافق على تعيين مراجع حسابات لمراجعة حسابات الشركة وذلك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 والربع الأول لعام 2023.

سياسة صرف المكافآت:

وكذلك لم يوافقوا على تحديث سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه.