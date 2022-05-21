أوضح المستشار التربوي الدكتور حمد العامري أن الطلاب سيتم تخصصهم من بداية الصف الثاني ثانوي مباشرة.

فيديو | المستشار التربوي د.محمد العامري:

في مجال المسارات.. الطالب سيتخصص من بداية الصف الثاني ثانوي مباشرة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/r1fWLM7e9N — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 21, 2022

وقال العامري لـ”قناة الإخبارية”: إن نظام التعليم والتعليم الجامعي يشهد تغييرات كبيرة جدًّا، من بين تلك المجالات، مجال المسارات والذي يركز على الصف الأول ثانوي.

التخصص بعد الثانوية:

وتابع حمد العامري: “بنهاية الصف الأول ثانوي سيبدأ الطالب في شق طريقه ناحية عملية التخصص”.

وختم العامري بقوله: “قسمت مرحلة الثانوية إلى مجموعة من المسارات، مسار عام وهو الأساسي وكذلك مسار الهندسة والحاسب الآلي، مسار العلوم والصحة، ومجال إداري وكذلك مجال شرعي”، مضيفًا: “هذا سيعطي للطلاب القدرة على التخصص من السنة الثانية مباشرة”.