قال المستشار التعليمي والتربوي الدكتور هادي بحاري، إن نظام الترم الثالث يواجه حالة مقاومة للتغير، ولكننا نقول إن هناك حاجة للتجريب والتدريب، خصوصًا وأن التجارب السابقة والإصرار عليها أتت بهذا المنتج، ولكن النتائج تكون بعد سنوات.

فيديو | المستشار التعليمي والتربوي د. هادي بحاري: نظام الفصول الثلاثة سيكون لها ثمار سنقطفها في المستقبل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Y7MeaP9Dh1

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2022

وأضاف في مداخلة مع قناة الإخبارية: “القرار الفردي ليس مثل القرار المؤسسي، فالقرارات الفردية تنشأ من رغباتنا وظروفنا حتى أحيانًا يطلب البعض الإتيان للدراسة فصلًا واحدًا”.

الترم الثالث وسوء التطبيق

وتابع: ” أتوقع وأستشرف لنظام الفصول الثلاثة مستقبلًا رائعًا وجميلًا، لكن حاليًا نحن نعيش مرحلة المقاومة؛ مقاومة الطالب وولي الأمر والأنظمة نفسها، والتأقلم، فلا نزال حتى الآن في هذه المرحلة، ولكن ليس هناك شك في وجود اهتمام”.

وأكمل موضحًا: “دائمًا عندما نجرب مشاريع في وزارة التربية والتعليم نواجه مشكلة، هي أن هناك فرقًا بين جمال الفكرة وسوء التطبيق، فما يحدث الآن هو سوء التطبيق، أو أحيانًا في بعض المدارس عدم اكتمال التجهيزات، لكن الفكرة جميلة وهي في مرحلة الدراسة والتدريب”.

يذكر أن نظام الفصول الثلاثة أثار جدلًا واسعًا بشأنه تطبيقه، في ظل تخوفات من أولياء الأمور والطلاب، من عدم نجاحه، وتسببه في زيادة المشقة على الطلاب خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تكون في هذه الفترة من العام، وتتزامن مع الترم الثالث.