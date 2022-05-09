قال المستشار في الموارد البشرية رضوان الجلواح، إن الوظائف في مكاتب الترجمة يصل دخل الموظف فيها إلى 25 ألف ريال شهريًا.

مستشار موارد بشرية: الوظائف في مكاتب الترجمة يصل دخل الموظف فيها إلى 25 ألف ريال شهرياً #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/g5tHRP12FL

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 8, 2022

أكثر الوظائف المطلوبة

وأكد رضوان الجلواح، إلى أهمية فرض مزيد من الرقابة بشأن تطبيق القرارات الصادرة بسعودة الوظائف، موضحا أنَّ السكرتارية والترجمة وأمين المستودعات أكثر الوظائف المطلوبة، ولدينا خريجون رائعون لشغل هذه الوظائف.

في سياق متصل، حذر الجلواح من التستر على المخالفين والذين انتهت عقودهم في سوق العمل، مما يؤثر على بعض الوظائف بحصول هؤلاء المخالفين على حيز من الأعمال.