أعلن حاكم ولاية تكساس، مقتل 14 طفلًا ومدرّسًا في حادث إطلاق نار في مدرسة.

وذكرت مصادر أمريكية أن المسلح منفذ الهجوم لقي مصرعه.

وقد أفادت مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي بوقوع حادث إطلاق نار من قبل مسلح داخل مبنى المدرسة، موضحة في تغريدة عبر تويتر أنها أغلقت أبوابها بعد وقوع إطلاق النار، وطلبت من العامة البقاء بعيدًا.

حادث آخر قبل أيام:

والأسبوع الماضي، أقدم رجل في ولاية تكساس الأمريكية، على إطلاق النار على زوجته وابنتهما ووالدة زوجته، قبل أن يطلق النار على نفسه، بحسب الشرطة.

وأفادت الشرطة، بأنها عثرت على 4 جثث في منزل داخل مجمع سكني، مصابة بطلقات نارية، موضحة أن الضحايا، الذين لم تحدد هوياتهم بعد، لكن وصفتهم بأنهم باكستانيون، هم مطلق النار البالغ من العمر 43 عامًا، وزوجته البالغة من العمر 36 عامًا، وابنتهما البالغة من العمر 4 سنوات، ووالدة زوجته البالغة من العمر 64 عامًا.