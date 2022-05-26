يبدأ الليلة العرض الأول من مسلسل البيت بيتي، على شاهد vip، وسط ترقب لدى متابعي المنصة، وجمهور الفنانين كريم محمود عبدالعزيز، ومصطفى خاطر.

قصة مسلسل البيت بيتي

وقال الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز،في تصريحات لإحدى الصحف المصرية، إن مسلسل البيت بيتي تجربة جديدة يتمنى أن تصل للجمهور، مؤكدًا حرصه الدائم على اختيار أدواره بعناية وحفاظه على صورته في أعين جمهوره.

وعن دوره في المسلسل يقول الفنان الشاب، إن كاراكيري هو سائق تاكسي، وإنسان طبيعي متزوج من امرأة تنغص عليه حياته، لافتًا إلى الدراما والكوميديا تجتمعان في أحداث المسلس في مواقف كاركايري مع زوجته، ومع أخيه الذي يتعرف عليه فيما بعد. وتدور قصة مسلسل البيت بيتي القصة عن شاب ثلاثيني مستهتر يقيم في أحد المنتجعات التي يملكها والده، ويقوم بالدور مصطفى خاطر.

البحث عن الميراث

وعند وفاة والد الشاب ينتقل غلى القاهرة للحصول على نصيبه من الميراث المقسم بينه وبين شقيقه كريم (يقوم بدوره كريم محمود عبدالعزيز)، وشقيقته شيرين؛ ليفاجأ بأن قصته هي مجرد قصر قديم مهجور.

وبعد انتقال الشاب إلى القصر يفاجأ بظواهر وأحداث مرعبة وغريبة، لتبدأ رحلة المسلسل في البحث عن السبب وراء هذه اللعنة التي تحل على القصر. وتظهر المقاطع الترويجية، مشاهد مرعب في المسلسل تتثمل في ساعات مسكونة، ومرايا تظهر وجوهًا لا تشبه من يقفون أمامها، وظلال أشخاص غير مرئيين وغيرها من اللقطات المريبة.