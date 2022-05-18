تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة في إحدى الطائرات بين مضيف مصري وإحدى الراكبات، قالت خلالها الأخيرة: “لو جه أبوك مش هقوم”، ردًا على سؤال المضيف لها عن رقم مقعدها المثبت في تذكرة السفر.

خناقة فوق السحاب.. راكبة أجنبية تهدد مُضيف مصري: مش هنزل حتى لو جبت أبوك pic.twitter.com/jXl2VKqy1W

— ⓉⒶⒽⒺⓇ ⒶⓎⒶⓓ (@taher365) May 17, 2022

وردّ المضيف على أحد أقرباء الراكبة، قائلًا: “هترد إنت ولا أرد أنا؟ أنا ساكت لحد دلوقتي لأن في أستاذ واقف”، ما دفع الأخيرة إلى الوقوف وطلب الأمن، بعد احتدام الشجار.

واستنكر متابعون المشهد، فكتب أحمد كامل: “كان مفروض استدعاء الأمن لإنزالها فورًا. ويجب أن يكون هناك إجراءات معروفة ومحددة للطاقم في كيفية التصرف في هذه الظروف ولا تترك للعشوائياتّ”.