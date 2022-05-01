وثق المصور عبد الرحمن سعد البريه تجربة إفطار مثيرة مع مجموعة من أصدقائه خلال شهر رمضان، في أحضان جبل طويق بالرياض.

ووثق مقطع فيديو نشره موقع CNN بالعربية، المصور وعدد من أصدقائه وهم يقودون سيارتهم حتى وصولوا إلى حافة جبل طويق في الرياض.

جمال طبيعة المنطقة

وأظهر الفيديو قيام أشخاص بتجهيز وطهي الأطعمة فوق حافة جبل طويق التي تقع على ارتفاع شاهق في مشهد يعكس جمال المنظر الطبيعي للمنطقة.

في سياق متصل، نصح المصور الأشخاص، وخصوصًا العائلات، بالحذر عند الاقتراب من هذا الموقع في جبل طويق بسبب وعورة الكتل الصخرية.