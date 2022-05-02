انطلق حفل افتتاح موسم جدة 2022 الليلة بعروض وفعاليات مميزة حيث تقام فعاليات الافتتاح في آرت بروميناد على مدى 3 أيام فيما تتواصل فعاليات الموسم لمدة 60 يومًا.
فيديو | الآن في #جدة..
انطلاق فعاليات #موسم_جدة #الإخبارية pic.twitter.com/5jVOnzdV6o
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2022
وانطلق الحفل بمسيرة وألعاب نارية مميزة أضاء سماء جدة وعروض لاقت استحساناً من الجميع الذين حرصوا على الحضور مبكرًا للاستمتاع بالأجواء الحماسية التي تسبق الافتتاح.
فيديو | لقطات مباشرة لانطلاق #موسم_جدة في نسختها الثانية#الإخبارية#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/OaUXsVMWVD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2022
فعاليات موسم جدة
النسخة الحالية من الموسم ستتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات الكبرى التي تناسب جميع فئات المجتمع وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم، بما يعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه من خلال توسيع دائرة مشاركة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المُتخصصة، لإقامة حفلات غنائية وعروض مسرحية وبرامج وفعاليات بحرية ومعارض عالمية وألعاب ترفيهية بالإضافة إلى استقطاب أفضل الشركات العالمية والوطنية لدعم الموسم في قطاع المطاعم والمقاهي العالمية والمعروفة مع دعم للأيدي السعودية العاملة بمختلف مناطق الموسم المتمثلة في سيتي ووك، وجدة آرت بروميناد، وجدة بيير، وجدة جنغل، ونادي جدة لليخوت، وجدة سوبر دوم، وحديقة الأمير ماجد، والبلد، وسيرك دوسوليه.
مشاريع مستدامة
يذكر أن عدداً من المشاريع المُنشأة في إطار موسم جدة 2022، تم إنشاؤها لتكون على شكل مشاريع مستدامة كنادي اليخوت، وجدة آرت بروميناد، وجدة سوبر دوم، وحديقة الأمير ماجد، إضافةً إلى العمل على إقامة عدد من المشاريع الترفيهية المستقبلية المستدامة مثل مشروع اميرالد باي، وجزيرة بياضة والتي سيتم الإعلان عنها وتدشينها حال جاهزيتها.
فيديو | مشاهد لفعاليات وحفل افتتاح #موسم_جدة 2022 #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/DhyyLdxYqA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2022
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