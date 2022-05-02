انطلق حفل افتتاح موسم جدة 2022 الليلة بعروض وفعاليات مميزة حيث تقام فعاليات الافتتاح في آرت بروميناد على مدى 3 أيام فيما تتواصل فعاليات الموسم لمدة 60 يومًا.

وانطلق الحفل بمسيرة وألعاب نارية مميزة أضاء سماء جدة وعروض لاقت استحساناً من الجميع الذين حرصوا على الحضور مبكرًا للاستمتاع بالأجواء الحماسية التي تسبق الافتتاح.

فعاليات موسم جدة

النسخة الحالية من الموسم ستتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات الكبرى التي تناسب جميع فئات المجتمع وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم، بما يعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه من خلال توسيع دائرة مشاركة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المُتخصصة، لإقامة حفلات غنائية وعروض مسرحية وبرامج وفعاليات بحرية ومعارض عالمية وألعاب ترفيهية بالإضافة إلى استقطاب أفضل الشركات العالمية والوطنية لدعم الموسم في قطاع المطاعم والمقاهي العالمية والمعروفة مع دعم للأيدي السعودية العاملة بمختلف مناطق الموسم المتمثلة في سيتي ووك، وجدة آرت بروميناد، وجدة بيير، وجدة جنغل، ونادي جدة لليخوت، وجدة سوبر دوم، وحديقة الأمير ماجد، والبلد، وسيرك دوسوليه.

مشاريع مستدامة

يذكر أن عدداً من المشاريع المُنشأة في إطار موسم جدة 2022، تم إنشاؤها لتكون على شكل مشاريع مستدامة كنادي اليخوت، وجدة آرت بروميناد، وجدة سوبر دوم، وحديقة الأمير ماجد، إضافةً إلى العمل على إقامة عدد من المشاريع الترفيهية المستقبلية المستدامة مثل مشروع اميرالد باي، وجزيرة بياضة والتي سيتم الإعلان عنها وتدشينها حال جاهزيتها.