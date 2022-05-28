نشر الجيش الأوكراني لقطات تظهر غارة وقصفاً لما قال إنه موقع عسكري روسي أقيم بالقرب من منزل خاص، في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا.

روسيا تحذر أمريكا

ميدانيًا تتواصل عملية التصعيد الأمريكي الروسي في أوكرانيا حيث قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية – المدنية لمنطقة خيرسون إن الولايات المتحدة، قامت ببناء قواعدها البحرية على الساحل الأوكراني للبحر الأسود.

من جهة أخرى حذر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، الولايات المتحدة من إمداد كييف بأسلحة صاروخية بعيدة المدى، لما لذلك من تداعيات لا يمكن التنبؤ بها على الأمن العالمي.