تسببت موجة غبار الكويت في توقف الملاحة في مطار الكويت الدولي، وحركة السير في بعض المناطق، فضلًا عن احتمالية توقف الدراسة بسبب العاصفة الرملية.

مقطع مسرع منقول يوضح دخول العاصفة الرملية على مناطق الكويت.

سبحان الله كيف تغطت الأجواء وانعدمت الرؤية تحت اطنان من الرمال https://t.co/NWamqc5BZG pic.twitter.com/sYVFSAAojL

— ALDARMAKI (@OM_Meteorology) May 23, 2022

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقاطع فيديو وصور للغبار والأتربة، حيث ردد مشعل عوض دعاء الريح قائلًا “اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أُرسِلَت به، ونعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها وشر ما أُرسِلَت به”، ناشرًا صورًا للأتربة.

وأدرج أحد المهتمين بالطقس مقطع فيديو لدخول العاصفة الترابية، كاتبًا: “مقطع مسرّع منقول يوضح دخول العاصفة الرملية على مناطق الكويت. سبحان الله كيف تغطت الأجواء وانعدمت الرؤية تحت أطنان من الرمال”.

غبار الكويت والتشجير

ولفت الصحفي عبدالله ماجد الظفيري إلى أهمية التشجير، للتصدي لمثل هذه الظواهر فكتب: “التشجير مهم وضروري ويحد من التصحر، ويقي من الأمراض بعد الله تعالى، ويلطف لك الجو في كل شارع ويبث الأكسجين النقي ويحمي قليلًا من تأثيره”.

بينما كتب أحمد البرجس: “نتمنى مراعاة سائقي التوصيل في غبار الكويت”.

الصلاة في البيوت

وقال العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الشريعة بجامعة الكويت، الدكتور مطلق الجاسر، في تغريدة: “يُشرع في مثل هذه الأجواء أن يُصلّى في البيوت جماعةً، فإن لم تتيسر الجماعة للرجل صلّى منفردًا. ويشرع كذلك أن يقول المؤذن: ألا صلّوا في رحالكم -أو أي صيغة واردة في السنة- وذلك بعد الحيعلتين أو بعد الأذان”.

مطالبات بتعطيل الدوام

واستنكر بعض المغردين، عدم تعطيل الدوام، خصوصًا بعد وقوع بعض الحوادث فكتب منصور محمد: “يعني كل الأخبار من أسبوع تقول في موجة غبار وقبلها بيوم ويومين قالت المصادر للأرصاد الجوية والصحة تحذيرات عن موجة الغبار وتحذير بعد الخروج ليش خليتوا الناس تداوم ؟!



وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بشكل طبيعي في تمام الساعة 5:50 مساء بالتوقيت المحلي لدولة الكويت.

وقد توقفت حركة الملاحة الجوية في المطار لمدة ثلاث ساعات ونصف بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة.



