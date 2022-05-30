تعرض سوق الخيام بالكويت لحريق هائل، وأخرت نوعية المواد المشتعلة عملية السيطرة عليه، نظرًا لاحتوائها على البلاستيك، وغيرها من المواد القابلة للاشتعال.

ورصد مغردون، مقاطع وصورًا من حريق السوق؛ فكتب محمد العنزي: “حريق كبير بالحقيقة ..”، مدرج مقطعًا للحريق يوثق تصاعد الأدخنة بشكل كثيف.

وغردت العنود: “اللهم عوضهم عوضًا أنت وليّه عوضًا يتعجب منه أهل الارض وأهل السماء”، مدرجة مقطع فيديو لباكستاني يبكي خسارة بضاعته في السوق.

اللهم عوضهم عوضاً أنت وليّه

عوضاً يتعجب منه أهل الارض وأهل السماء #حريق_سوق_الخيام #سوق_الخيام 💔 https://t.co/HfnzsrSyA6 — Alanoud | العنود (@Alanoud_W96) May 30, 2022

وكتب عمر مستور المطيري: “بارك الله في رجال الإطفاء وعسى الله يعوض على أهل الخيام خيرًا الحمد لله على كل حال”.

#سوق_الخيام

بارك الله في رجال الاطفاء

وعسى الله يعوض على اهل الخيام خير

الحمدلله على كل حال pic.twitter.com/VOPwpzFHlB — عمر مستور المطيري (@OmaR_Almutairi) August 20, 2018

واستنكر مغردون بيان البلدية الذي تم نشره يوضح تكرار تحذيرها بخطر اندلاع النيران في السوق، متعجبين من عدم إقدامها على إغلاقه لسلامة العاملين فيه ومرتاديه.

وأبدى مغردون تأثرهم مع أصحاب البضاعة، فكتب المحامي يوسف الياسين: “الله يعوض على تجار الخيام ويجبر بخواطرهم.”.

وأشاد فهد العتيبي بمجهود رجال الإطفاء فكتب: “يعملون على قلب واحد ويساندون بعضًا على إطفاء النيران عساهم على القوة والله يحفظهم”.



ونشر بو أحمد مقطع فيديو يظهر ألسنة اللهب المتصاعدة من سوق الخيام على الطريق.