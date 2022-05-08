خلال الحرب يسعى كل فريق إلى إظهار نقاط القوة وإخفاء نقاط الضعف لضمان الحفاظ على الروح المعنوية للمقاتلين، وهذا ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية الحرب التي تتواصل منذ أكثر من 3 أشهر.

#Ukraine: Ukrainian TB-2 drones continue to strike Russian forces on Snake Island.

This time, an Mi-8 helicopter was destroyed, just as troops were disembarking. pic.twitter.com/Y7MO4MiQRN — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 8, 2022

مواجهات روسيا وأكرانيا في جزيرة الثعبان

وقد شهدت جزيرة الثعبان في أوكرانيا اشتباكات جوية وقصفًا متبادلًا بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية وحاول إعلام كل طرف إظهار جانب واحد من الحقيقة.

بحسب رواية موسكو فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي نصب فخًا محكمًا للقوات الأوكرانية أدى إلى إسقاط مروحية أوكرانية طراز سو -24 وطائرة أوكرانية مقاتلة طراز سو -27 و3 طائرات هليكوبتر من طراز Mi-8 مع مظليين وطائرتين من طراز Bayraktar-TB2 بدون طيار كما دمر زورقًا هجوميًا برمائيًا أوكرانيًا.

الرواية الأوكرانية

أما على الجانب الأوكراني فقد تم تسليط الضوء على قصف مروحية روسية في الجزيرة التي تقع في البحر الأسود حيث أظهرت اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الأوكرانية طائرة هليكوبتر من طراز “إم آي 8” يتم تدميرها أثناء نزول القوات الروسية منها.

وفي الفيديو، يمكن رؤية جنود الكرملين وهم يغادرون المروحية قبل لحظات من إسقاط الطائرات بدون طيار الأوكرانية قذائفها، ثم تنتقل لقطات الفيديو إلى لقطة بعيدة المدى تُظهر آثار الانفجار مع تصاعد الدخان بينما تحلق الطائرة بدون طيار بعيدًا عن الجزيرة.