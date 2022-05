خلال الحرب يسعى كل فريق إلى إظهار نقاط القوة وإخفاء نقاط الضعف لضمان الحفاظ على الروح المعنوية للمقاتلين، وهذا ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية الحرب التي تتواصل منذ أكثر من 3 أشهر.

#Ukraine: Ukrainian TB-2 drones continue to strike Russian forces on Snake Island.

This time, an Mi-8 helicopter was destroyed, just as troops were disembarking. pic.twitter.com/Y7MO4MiQRN

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 8, 2022