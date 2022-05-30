؜يبدو أن هوس توثيق مقاطع الاعتداء أو الضرب أو حتى الحوادث تفوق على كافة العوامل الإنسانية بهدف جذب أكبر شريحة من المتابعين على مواقع التواصل حيث وثق مقطع فيديو متداول على تويتر، اعتداء شخصين على فتاة وسط المارة في أحد الشوارع العامة.

؜اعتداء على فتاة

وأظهر الفيديو فتاة تجلس فوق مقدمة إحدى السيارات بينما ينزل من السيارة شخصان وقاما بالاعتداء عليها بالضرب وسط مرور عدد من الأشخاص دون أن يتدخل أحد لمساعدة الفتاة بل اكتفى بعضهم بتصوير المشهد بكاميرات هواتفهم الجوالة.

التحقق من الواقعة

وطالب العديد من المغردين بالتحقق من تاريخ وقوع الحادث وسرعة ضبط المتورطين فيه وكذلك من قام بالتصوير.

ولم يتضح من المقطع تاريخ ولا مكان وقوع الحادث لكنه تسبب في حالة من الاستياء بين مرتادي موقع تويتر الذين استهجنوا الاعتداء على الفتاة بهذه الوحشية.

كما استنكر رواد تويتر قيام أحد الأشخاص بتصوير هذا المشهد المؤلم دون التدخل لإنقاذ الفتاة أو مساعدتها.

وقال أحد المغردين :” وش هالوحشية واللي قاعد يصور من سمح له يصور ! حسبي الله ونعم الوكيل باين إن البنت مو صاحية ولا مدركة اللي قاعد يصير معها”.