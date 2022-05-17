عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من عدم تمكنهم من النقل من مصرف الراجحي إلى المصارف والبنوك الأخرى ووضع المصرف الشروط التعجيزية أمام عملية النقل.

وأبدى الكثير من المواطنين عن غضبهم لما واجهوه من مصرف الراجحي خلال طلبهم خطاب عدم الممانعة من أجل النقل إلى بنوك ومصارف أخرى رغم تحقيقهم لجميع الشروط التي وضعها المصرف رغم صعوبة بعضها.

شماعة البطاقات الائتمانية

وقال بعض المواطنين إن المصرف رفض إعطاءهم خطاب عدم الممانعة بحجة وجود بطاقات ائتمانية إلا أن هذا العائق استمر حتى بعد سداد البطاقات الائتمانية ووضع مبالغ مالية كتأمين !

فيما أبدوا استنكارهم الشديد لهذا التصرف من المصرف والذي اعتبروه حجر عثرة أمام حريتهم في اختبار المصرف أو البنك المناسب في تعاملاتهم المالية.

ساما لا تهتم !

وكان المتضررون في الوهلة الأولى قد قرروا عند عدم حصولهم على خطابات عدم الممانعة اللجوء إلى ساما كونها الجهة المشرفة على البنوك السعودية ويفترض أن تكون في صف المواطن وأخذ حقه إلا أنها فضلت الوقوف موقف المتفرج والرد على أغلب المشتكين : الشكوى قيد المعالجة ! رغم الكم الهائل من الشكاوى على البنوك وخاصة مصرف الراجحي.

اللجوء إلى تويتر

لجأ الكثير من المواطنين المتضررين من مصرف الراجحي إلى موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لبث شكواهم سواء لساما أو لمطالبة المصرف بسرعة الرد على طلباتهم الا أنهم واجهوا ردودًا غير منطقية – حسب قولهم – من مصرف الراجحي عبر حساب المصرف لخدمة العملاء ( الراجحي في خدمتك ) حيث أكد الحساب أنه يمكن طباعة خطاب عدم الممانعة من خلال الدخول عبر تطبيق الراجحي ثم خيار الإعدادات والتفضيلات ثم الضغط على مستنداتي وطباعة خطاب عدم الممانعة إلا أن العملاء أكد عدم وجود هذه الخدمة في التطبيق ! .