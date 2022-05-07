أحبط الجيش المصري هجومًا إرهابيًّا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة في سيناء.

مراسل #العربية في #القاهرة تامر نصرت: الجيش المصري يعلن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين في عملية إرهابية بسيناء pic.twitter.com/Vn3WRFvhXy

— العربية (@AlArabiya) May 7, 2022

مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم:

وذكر المتحدث العسكري أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأضاف أنه يجري حاليًّا مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.