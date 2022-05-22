تصدر الفنان المصري مصطفى كامل مؤشرات البحث المختلفة، بعد تداول صور تظهر تعرضه لوعكة صحية، تم نقله على إثرها لأحد المستشفيات.

نقل مصطفى كامل إلى المستشفى



وأشار مصطفى كامل في تصريحات لإحدى الصحف المصرية، إلى استقرار وضعه الصحي، موضحًا أنه تعرض لما يشبه الأزمة القلبية أثناء قيادته للسيارة في طريق عودته من الأستديو، وطلب منه الأطباء البقاء في المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي إلا أنه فضل العودة للمنزل.

وقال الفنان المصري إن الفحوصات الطبية أوضحت معاناته مما يعرف بـ”الهلع العصبي”، وأنه أسوأ من الأزمة القلبية.

ونقلت بعض الصحف المصرية تصريحات عن الملحن حسن دنيا، أوضح خلالها أن مصطفى كامل دائم التوتر، وخلال فترة عمله على ألبومه الأخير، لم ينم أو يأكل، فضلًا عن التدخين الشديد.

وأشار الملحن المصري إلى أنه تلقى من مصطفى كامل مكالمة قال خلالها إنه يشعر وكأنه “شال الفيشة” من شدة التعب، وأنه لا يستطيع قيادة السيارة واتصل بابنه لينقله للمستشفى، وتبين بعد ذلك أن السبب يرجع إلى حالة الإجهاد الشديد.



ألبوم مصطفى كامل الجديد



وأكدت السيدة هبة فرغلي، زوجة الفنان مصطفى كامل، أن وضعه الصحي قد تحسّن، ويستمر في تلقي علاجه في المنزل، مع استمرار التواصل مع الأطباء هاتفيًا للمتابعة.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات، أنه عقب وصوله للمستشفى خضع للفحوصات المطلوبة، وتبين أنه يعاني من الإرهاق والضغط النفسي نتيجة لكثرة العمل بالألبوم الجديد.