استبشر أهالي محافظة الطائف بصدور الأمر الملكي بتعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة.

وأكد الأهالي أن محافظة الطائف تمتلك من المقومات والموارد ما يؤهلها لأن تكون الوجهة السياحية الأولى في المملكة بل والمنطقة بأسرها، لجمال أجوائها وما تحتويه من معالم سياحية وتراثية ومناظر خلابة.

وتفاعل أهالي الطائف عبر تويتر مع الأمر الملكي الكريم بتعين الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظاً للطائف، وعددوا بعض المطالب للنهوض بالمحافظة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

– تطوير المعالم السياحية مؤكدين أن الطائف كانت وجهة سياحية ولم تحظ بالتطوير والتخطيط الجيد

– أكدوا أن الطائف المدينة الوحيدة التي لا يوجد فيها خط سريع لفكّ الاختناقات المرورية في الصيف

– مطالبات بتطوير الطرق والأحياء العشوائية بالمحافظة والمناطق المجاورة للطائف

– اعتماد طريق من دوار المؤيه إلى النسيم لفكّ الزحام بامتداد شارع خالد

وتضمنت مطالب الأهالي أيضًا:

– نقل مناطق الصناعية سواء المتواجدة بالحوية أو المحاذية لطريق الملك خالد بسبب الموقع الاستراتيجي لتلك المناطق والتي يمكن الاستفادة منها لتطوير واجهة مدينة الطائف

-نقل جميع المسالخ التابعة لبلدية الطائف إلى داخل سوق الأنعام والطيور

-نقل حراج المسترجعات من جوار حديقة الملك عبد الله إلى مكان أنسب

– بالتعاون مع وزارة الدفاع يتم نقل معهد سلاح الصيانة لمكان أنسب بسبب مناسبة موقع المعهد لأن يكون أحد الواجهات لمدينة الطائف

– النظر لطريق الملك فهد الدائري المتعثر والطريق المتعثر الذي يربط شرق الطائف والمتواجد بحي السرور مع منتزه سيسد والجامعة الجديدة

– وضع خطة لدعم توفر محطات السيارات الكهربائية بمدينة الطائف

-إعادة ترميم المجسمات بمدينة الطائف مثل مجسم مجلس التعاون الخليجي الموجود بالهدا بالطائف

-إنشاء مشاريع سكنية سياحية بالتعاون مع القطاع الخاص والاستعانة بالتصاميم التراثية لإنشاء منازل تراثية عصرية كأكواخ أو الحجر الصخري القديم

-إعادة تطوير “ملعب الملك فهد” بالطائف ورفع الطاقة الاستيعابية له بالتعاون مع وزارة الرياضة

-جذب LEGOLAND إلى مدينة الطائف

إعادة هيكلة وتطوير وتنظيم

-إعادة هيكلة وتطوير وتنظيم المواقع التالية لضمان إعادة إحياءها بشكل انسب وعصري أكثر:

1-السوق المركزي للخضار والفواكه

2-سوق الطائف الدولي

3-مركز الطائف الدولي للمعارض

-وضع خطة نهضة خاصة بالمناطق التالية

1-سوق عكاظ

2-سوق البلد

-إطلاق مشروع لإعادة إحياء وتحسين منتزه سيسد الوطني

-تطوير “شارع أبو بكر الصديق” و”شارع شبرا” كواجهة وكتنظيم لكونهم شوارع مهمة ورئيسية مع التركيز على الأسواق التي تحيطهم مثل “سوق الهواتف الذكية” و”أسواق سارة” و”حراج الزل”

-إطلاق فعاليات بر الطائف “منتزه شعبي عصري” “الألعاب والترفيه والسكن فيه شعبية تقليدية لكن بشكل عصري مطوّر”

– التعاون مع شركة مشاريع الترفيه السعودي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة لتطوير وإدارة “مشروع الطائف سما” المكون من المنتجعات والتلفريك والمدينة الترفيهية المائية وإعادة هيكلة المشروع والنهضة به بجانب إطلاق مدينة ترفيهية ضخمة في الهدا بنفس موقع “منتزه البعيجان” و “روابي لاند” و”الجبل الأخضر”

-إطلاق مدينة”Taif Enter”الترفيهية في الشفا وتكون مستوحاة من:

1-مدينة Winter Wonderland

2-مدينة Alton Towers

3-مدينة De Efteling

4-مدينة Puy du Fou

– إنشاء بوابة قبول جامعية موحدة لمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الجامعات بمنطقة مكة

– وضع خطة لتطوير الأحياء العشوائية والقديمة مثل حوايا الشمالية، والبخارية، والشرقية، والشهداء الشمالية والجنوبية، والمعترض، ونخب، وحي الربيع، وأجزاء من أحياء القمرية والجال، وتطوير “شهار”،

ونقل مستشفى الصحة النفسية بالتعاون مع وزارة الصحة.

– ضرورة إيصال الخدمات كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الجوال والألياف البصرية

بشكل سريع إلى المناطق المأهولة مثل “الوسام”، أو المناطق التي فيها نهضة، مثل “العرفا” و”السيل”

مكافحة انتشار القرود والكلاب

-وضع خطة لمكافحة انتشار القرود والكلاب

-التشديد وتنظيم عمل الدبابات والدواب في محيط المنتزهات كالردف

إطلاق خطة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه لتطوير

-منتزه الردف

-منتزه سيسد

-كورنيش السحاب

-منتزه النقبة الحمراء

-حديقة الملك عبدالله

-حديقة الملك فهد

-حديقة الملك فيصل

ولتهيئة هذه المواقع لفعاليات الهيئة العامة للترفيه سواء من حفلات أو مواسم

الطائف المستهدف الأول للزوار

وكان محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود قد وجه كلمة لأهالي الطائف بحفل الاستقبال مساء أمس قال فيها: كبيركم أب وصغيركم أخ .. وبإذن الله أكون عند حسن ظن القيادة ، وتكون الطائف المستهدف الأول للزوار وأنا رجل عملي والطائف مقبلة على تحول في كل المجالات.

في سياق متصل، وجه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف المُعين حديثاً خلال استقباله أمس بما يلي:

توجيهات مهمة من أمير مكة

1- ضرورة متابعة مشاريع التنمية

2- تلمّس حاجات السكان وقضاء حوائجهم

3- تسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم.

وكان الأمير خالد الفيصل قد استقبل الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف المُعين حديثاً، وهنأه بالثقة الملكية.

التهنئة بالثقة الملكية

في سياق متصل، عبّر الأمير سعود بن نهار عن اعتزازه بثقة القيادة، مقدّماً شكره للأمير خالد الفيصل على توجيهاته.

وأضاف الأمير سعود بن نهار أن توجيهات الأمير خالد الفيصل وتحفيزه سيكون لها – بإذن الله – دورها في تحقيق آمال وتطلعات أهالي وزوار الطائف.

أمر ملكي كريم

يذكر أنه صدر الأسبوع الماضي، أمر ملكي بتعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة.

وكان الأمير سعود بن نهار آل سعود، يشغل منصب وكيل التفعيل السياحي بالمناطق لـ”وزارة السياحة”، وأيضا وكيل التخطيط لـ”وزارة السياحة”، ورئيس تطوير النقل في “هيئة تطوير الرياض”.