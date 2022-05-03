يجتمع أهالي حارة العيون بحي الخالدية بمحافظة حفر الباطن كل عيد منذ السبعينيات الهجرية وذلك بعد صلاة العيد مباشرة.

وذكر غنام الغنام أنه بعد صلاة العيد يتم فرش الشارع القريب من جامع العيون بالموكيت والفرش ثم يبدأ حضور أهل الحي وبعض الأقارب ممن لهم صلة قرابة في الحي والبعض يأتي من مدن أخرى مثل القصيم والرياض والشرقية ويجتمع الكبار والصغار جميعًا ويتناولون التمر والقهوة.

عيدية عيد الفطر

وأضاف الغنام: بعد اكتمال الحضور تقوم كل عائلة بإحضار عيدية عبارة عن صحن فيه الأكلات الشعبية مثل الكبسة باللحم أو بالدجاج أو بالحمام وكذلك المرقوق والقرصان مع اللحم والشيء المميز في هذا العيد هو على كل شخص أن يمر على كل صحن ويأكل منه حتى تكتمل فرحة العيد وهذه الطقوس يعمل بها منذ القدم.

وأشار الغنام بأن هذه المناسبة الاجتماعية كانت منذ أواخر السبعينيات الهجرية وحتى يومنا وهي ملازمة لأهالي حارة العيون عندما كانوا في الحارة القديمة بحي أبي موسى الأشعري شمال السوق القديم إلى أن انتقلوا لهذا الحي قبل أكثر من 30 عامًا.