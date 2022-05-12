ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن روسيا تعرضت لخسائر فادحة في ساحة المعركة، بعد أن نجحت أوكرانيا في إحباط محاولتها لعبور نهر في دونباس، مما أدى إلى تدمير عشرات المركبات.

وكشفت صور الأقمار الاصطناعية حجم الخسائر، التي تعرضت لها القوات الروسية، في نهر سيفرسكي دونيتس في بيلوهوريفكا، غربي مدينة ليسيتشانسك، حيث يمكن رصد دبابات وعربات مدرعة مدمرة، إضافة إلى انهيار جسرين عائمين.

وأوضحت “ديلي ميل” أن القوات الروسية كانت تحاول محاصرة ليسيتشانسك، إلا أن أوكرانيا أفشلت الخطة.

وتابعت: “نجح مهندس عسكري أوكراني في تخمين الخطة الروسية، ونصب فخًا للقوات الروسية في نهر دونيتس”.

وتابعت أنه: “من المستحيل تقدير خسائر القوات الروسية في هذه العملية، لكن مراقبين عبر الإنترنت أحصوا حتى الآن 58 مركبة مدمرة، بما في ذلك 7 دبابات على الأقل وعشرات ناقلات المشاة المدرعة”.