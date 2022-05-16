سيدير الحكم الإسباني ماتيو لاهوز مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس الملك، يوم الخميس المقبل.

أهم الأرقام في مسيرة لاهوز

والحكم الإسباني لاهوز صاحب الـ45 عامًا، بدأ مسيرته التحكيمية في 2008 ونال الشارة الدولية في 2011.

كما سبق لـ لاهوز إدارة 474 مباراة، أشهر خلالها 2189 بطاقة صفراء و58 بطاقة حمراء، و53 طردًا للإنذار الثاني، كما احتسب 113 ركلة جزاء.

وأدار لاهوز نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بين تشيلسي الإنجليزي ومواطنه مانشستر سيتي، حيث فاز تشيلسي باللقب.

كما سبق له كذلك إدارة نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2013/2014 بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكان للحكم الإسباني، تواجد في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث أدار مباراتين في دور المجموعات، الأولى انتهت بالتعادل بين الدانمارك وأستراليا (1-1)، والثانية انتهت بفوز كرواتيا على أيسلندا (2-1).

موعد نهائي كأس الملك

وسيلتقي الفريقان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة في ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

ويسعى الزعيم المتأهل إلى النهائي على حساب نادي الشباب للفوز باللقب العاشر في تاريخه في بطولة كأس الملك، أما فريق الفيحاء المتأهل للنهائي على حساب الاتحاد فيطمح إلى تحقيق المفاجأة والفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه ليكون أحدث ضيف منضم إلى سجل أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين.